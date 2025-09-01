Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ερχεται διαταραχή - Το διήμερο με βροχές και καταιγίδες

Διαταραχή από τα Βαλκάνει αλλάζει τον καιρό.

Με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινάει ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Δεν θα έχουμε καύσωνα αλλά μία ζέστη, σχετικά φυσιολογική για την εποχή καθώς θα δούμε θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της χώρας τις επόμενες ημέρες. Τη ζέστη μπορεί να μπορεί να την αισθανόμαστε λίγο πιο έντονα λόγω της υγρασίας, αλλά μας έρχονται συνεχώς κύματα κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη, μεταφέροντας πιο υγρές αέριες μάζες. Κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά και θα απασχολήσει τη χώρα μας το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη κάνοντας πιο άστατες τις καιρικές συνθήκες.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN: «Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας. Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές».

Ο καιρός σήμερα

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα ηπειρωτικά κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Οι άνεμοι δυτικοί - βορειοδυτικοί στη θάλασσα θα βλέπουμε έως και 7 μποφόρ.

Θερμοκρασιακά αργά το μεσημέρι θα φθάσουμε έως και 34 βαθμούς Κελσίου ενώ στην νότια Κρήτη έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, προσοχή προς την εθνική Αθηνών - Κορίνθου καθώς επικρατεί ένα ισχυρό βορειοδυτικό ρεύμα. Η θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, παρα μόνο έναν ισχυρό άνεμο, ο οποίος σταδιακά θα υποχωρήσει. Λίγες συννεφιές τις απογευματινές ώρες σε ορεινές εκτάσεις και ο υδράργυρος στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η νέα εβδομάδα γενικά θα χαρακτηρίζεται απόι ήπιο καιρό με εξαίρεση το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, όπου θα περάσει μία διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια και θα ενισχύσει την αστάθεια των απογευματινών ωρών.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι καθαρός και με θερμοκρασίες κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη προς τη βόρεια Ελλάδα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν μπόρες και καταιγίδες στα βουνά της Μακεδονίας, της Ηπείρου αλλά και της Θεσσαλίας.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο οργανωμένη. Περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες, προς τα κεντρικά, νότια ηπειρωτικά αλλά και προς το βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας καθώς θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτή η διαταραχή. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα επηρεαστούν από αυτή τη διαταραχή από το βράδυ και στη συνέχεια.

Θα ενισχυθεί σιγά σιγά και το μελτέμι κοντά στα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο για μπάνιο με τον υδράργυρο να δείχνει 35άρια.