Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ερχεται διαταραχή - Το διήμερο με βροχές και καταιγίδες

eurokinissi eurokinissi
Διαταραχή από τα Βαλκάνει αλλάζει τον καιρό.

Με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινάει ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Δεν θα έχουμε καύσωνα αλλά μία ζέστη, σχετικά φυσιολογική για την εποχή καθώς θα δούμε θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της χώρας τις επόμενες ημέρες. Τη ζέστη μπορεί να μπορεί να την αισθανόμαστε λίγο πιο έντονα λόγω της υγρασίας, αλλά μας έρχονται συνεχώς κύματα κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη, μεταφέροντας πιο υγρές αέριες μάζες. Κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά και θα απασχολήσει τη χώρα μας το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη κάνοντας πιο άστατες τις καιρικές συνθήκες.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN: «Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας. Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε φυσικά με τροφές που εγκρίνουν οι ειδικοί

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε φυσικά με τροφές που εγκρίνουν οι ειδικοί

Υγεία

Ο καιρός σήμερα

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα ηπειρωτικά κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Οι άνεμοι δυτικοί - βορειοδυτικοί στη θάλασσα θα βλέπουμε έως και 7 μποφόρ.

Θερμοκρασιακά αργά το μεσημέρι θα φθάσουμε έως και 34 βαθμούς Κελσίου ενώ στην νότια Κρήτη έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, προσοχή προς την εθνική Αθηνών - Κορίνθου καθώς επικρατεί ένα ισχυρό βορειοδυτικό ρεύμα. Η θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, παρα μόνο έναν ισχυρό άνεμο, ο οποίος σταδιακά θα υποχωρήσει. Λίγες συννεφιές τις απογευματινές ώρες σε ορεινές εκτάσεις και ο υδράργυρος στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η νέα εβδομάδα γενικά θα χαρακτηρίζεται απόι ήπιο καιρό με εξαίρεση το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, όπου θα περάσει μία διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια και θα ενισχύσει την αστάθεια των απογευματινών ωρών.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι καθαρός και με θερμοκρασίες κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη προς τη βόρεια Ελλάδα, το απόγευμα θα αναπτυχθούν μπόρες και καταιγίδες στα βουνά της Μακεδονίας, της Ηπείρου αλλά και της Θεσσαλίας.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο οργανωμένη. Περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες, προς τα κεντρικά, νότια ηπειρωτικά αλλά και προς το βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας καθώς θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτή η διαταραχή. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα επηρεαστούν από αυτή τη διαταραχή από το βράδυ και στη συνέχεια.

Θα ενισχυθεί σιγά σιγά και το μελτέμι κοντά στα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο για μπάνιο με τον υδράργυρο να δείχνει 35άρια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Ελλάδα
Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Το φαινόμενο «Overshooting Top» που έπληξε το νησί

Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Το φαινόμενο «Overshooting Top» που έπληξε το νησί

Ελλάδα
Με ζέστη αλλά και αστάθεια μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Πού αναμένονται βροχές

Με ζέστη αλλά και αστάθεια μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Πού αναμένονται βροχές

Ελλάδα
Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

Ελλάδα

NETWORK

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ienergeia.gr
Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

healthstat.gr
Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

healthstat.gr
Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

healthstat.gr
Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

ienergeia.gr
Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

healthstat.gr