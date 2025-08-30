Games
Ελλάδα

Μαρουσάκης: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό, πόσο θα μας επηρεάσει

Μαρουσάκης: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό, πόσο θα μας επηρεάσει Φωτογραφία: Unsplash
Θέλει προσοχή γιατί μπορεί τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό, όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη χώρα μας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα καθώς έχει μια ανατολική-βορειοανατολική κατευθύνση. «Θα περάσει από τη δυτική-βορειοδυτική, κυρίως, Ελλάδα» εξηγεί.

Έτσι, θα απασχολήσει τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

«Αυτό το βαρομετρικό θα έχει γρήγορη δράση, θα μας απασχολήσει περίπου 12 ώρες και θέλει προσοχή γιατί μπορεί τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς» τονίζει.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

