Μαρουσάκης: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό, πόσο θα μας επηρεάσει

Θέλει προσοχή γιατί μπορεί τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό, όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη χώρα μας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα καθώς έχει μια ανατολική-βορειοανατολική κατευθύνση. «Θα περάσει από τη δυτική-βορειοδυτική, κυρίως, Ελλάδα» εξηγεί.

Έτσι, θα απασχολήσει τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

«Αυτό το βαρομετρικό θα έχει γρήγορη δράση, θα μας απασχολήσει περίπου 12 ώρες και θέλει προσοχή γιατί μπορεί τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς» τονίζει.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.