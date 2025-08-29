Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Eurojackpot 29/8/25: Απόψε η κλήρωση για 52 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 29/8/25: Απόψε η κλήρωση για 52 εκατ. ευρώ
Στις 21:15 η κλήρωση του Eurojackpot.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο κληρώνει το ποσό των 52 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 και υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για τυχαία επιλογή.

Ειδικότερα,

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με: 

-τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και 

-2 αριθμούς (από το πεδίο των 12)

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (από το πεδίο των 50), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με: 

- τυχαία επιλογή αριθμών από το πάνω πεδίο (1-50), πλήθους ίσου με την επιλογή και 

-2 τυχαίους αριθμούς απο το κάτω πεδίο (1-12).

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (από το πεδίο των 12), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

- τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

- πλήθος τυχαίων αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) ίσο με την επιλογή

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 50 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 12 αριθμών μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με: 

- τυχαία επιλογή 15 αριθμών (από το πεδίο των 50) και 

- 3 τυχαίους αριθμούς (από το κάτω πεδίο των 12)

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 12) και έναν αριθμό από το πεδίο των 12 μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με:  

-τυχαία επιλογή 15 αριθμών (1-50) και  

-3 τυχαίους αριθμούς Eurojackpot (1-12)
Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 12) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) και όχι συγκεκριμένο αριθμό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ 28/8/2025: Κλήρωσε για το 1,3 εκατ. ευρώ, δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Τζόκερ 28/8/2025: Κλήρωσε για το 1,3 εκατ. ευρώ, δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Ελλάδα
Τζόκερ 28/8/2025: Τουλάχιστον 1,3 εκατ. για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας, στις 22:00 η κλήρωση

Τζόκερ 28/8/2025: Τουλάχιστον 1,3 εκατ. για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας, στις 22:00 η κλήρωση

Ελλάδα
Eurojackpot 26/8/25: Νέο τζακ ποτ - 2 τα τυχερά δελτία κερδίζουν από 1,7 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 26/8/25: Νέο τζακ ποτ - 2 τα τυχερά δελτία κερδίζουν από 1,7 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Τζόκερ 26/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατομμύριο ευρώ

Τζόκερ 26/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατομμύριο ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr