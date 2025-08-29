Games
Καιρός για θάλασσα και σήμερα: Μέχρι τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Καιρός για θάλασσα και σήμερα: Μέχρι τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία
Καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα με το υδράργυρο να φτάνει σε ορισμένες περιοχές μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

