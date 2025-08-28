Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής

Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής Φωτογραφία: Σάκης Δάρρας/FACEBOOK
Η φωτιά μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση. Ήχησε και το «112».

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με στόχο τον έλεγχο και την περιορισμένη εξάπλωση της φωτιάς.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες εκκένωσης ή ασφαλούς μετακίνησης.

Στο μέτωπο της φωτιάς για την κατάσβεση επιχειρούν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου και 30 οχήματα.

Η περιοχή του Ηφαίστου είναι πυκνοκατοικημένη και κομβικό σημείο της Κομοτηνής καθώς εκεί κοντά βρίσκεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλλά και το Πανθρακικό Στάδιο.

komotini_fotia2_a2859.jpg

Φωτό: https://www.paratiritis-news.gr/

FOTIA IFAISTOS b4c61

Ωστόσο, ήχησε και το «112» καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/1961100987726430458}

Εικόνες από την φωτιά

komotini sakis stathakis d5cc0

Πηγή: Σάκης Σταθάκης

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10237021016493957&set=gm.30846822338295149&idorvanity=260703334000451}

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pYrDJjp48nm8fhtaoQfA8BTiyjAXg8CMgbHw3sS3oSW6nQbuaSoAPrYmMjZg4u7sl&id=100063813010033}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στο Μεσοπόταμο Πρέβεζας

Φωτιά τώρα στο Μεσοπόταμο Πρέβεζας

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στην Φτελιά της Μυκόνου

Φωτιά τώρα στην Φτελιά της Μυκόνου

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Οριοθετημένα τα μέτωπα σε Μελιγαλά, Τροιζήνα και Πρέβεζα (Εικόνες - Βίντεο)

Φωτιά τώρα: Οριοθετημένα τα μέτωπα σε Μελιγαλά, Τροιζήνα και Πρέβεζα (Εικόνες - Βίντεο)

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, ήχησε «112»

Φωτιά τώρα στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, ήχησε «112»

Ελλάδα

NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr