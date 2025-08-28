Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής

Η φωτιά μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση. Ήχησε και το «112».

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με στόχο τον έλεγχο και την περιορισμένη εξάπλωση της φωτιάς.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες εκκένωσης ή ασφαλούς μετακίνησης.

Στο μέτωπο της φωτιάς για την κατάσβεση επιχειρούν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου και 30 οχήματα.

Η περιοχή του Ηφαίστου είναι πυκνοκατοικημένη και κομβικό σημείο της Κομοτηνής καθώς εκεί κοντά βρίσκεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλλά και το Πανθρακικό Στάδιο.

Ωστόσο, ήχησε και το «112» καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

