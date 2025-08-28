Games
Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα, Μελιγαλά και Τροιζήνα - Ήχησε το «112» (Εικόνες - Βίντεο)

Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα, Μελιγαλά και Τροιζήνα - Ήχησε το «112» (Εικόνες - Βίντεο) Φωτογραφία: FORECAST WEATHER/FACEBOOK
Μάχη των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς εν μέσω ισχυρών ανέμων, σε ετοιμότητα οι κάτοικοι περιοχών για εκκένωση. LIVE blog όλες οι εξελίξεις.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε Τροιζήνα, Πρέβεζα και Μελιγαλά Μεσσηνίας με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν γενναίες προσπάθειες κατάσβεσης εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις


LIVE

  • Βίντεο και εικόνες από την μεγάλη φωτιά στην Τροιζήνα

    16:06:40

    {https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0277Tjte6muuhrbdg2AYxw3wD82rA8T5cWwd6KhducVHXSZib5aJrXwKrynnFuogtul&id=61552274123909}

  • Εικόνα από τη φωτιά στο Μελιγαλά

    16:04:39

    meligalas fotia 288 d120d

    Πηγή: Νίκος Νέζης

  • Μεγάλη φωτιά και στον Μελιγαλά με «112» για εκκένωση

    16:00:56

    Σε πλήρη εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση ανάσχεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

    Ήχησε μήνυμα «112» για εκκένωση

    Λόγω του πύρινου μετώπου στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους για εκκένωση προς το κέντρο της πόλης. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε ότι «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά».

    {https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0wz1c479PBEMBzEqfykUP3eKQfnkQVoRLen2rtcBEXjmnEVGbzZQcmVj4f6UBBsekl}

  • Φωτιά στην Πρέβεζα: 67 πυροσβέστες και 11 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες (video)

    15:59:38

    Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει σε δύο διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

    {https://x.com/pyrosvestiki/status/1961041136299937914}

  • Μαίνεται η φωτιά στην Τροιζήνα κοντά στο χωριό οι φλόγες (video)

    15:56:54

  • Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στην Πρέβεζα - Εστάλη 112

    15:54:24

    Μεγάλης έκτασης είναι και η φωτιά που καίει στην Πρέβεζα, στο Αηδόνι, στο χωριό Νάρκισσος και στον Βουβοπόταμο, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

    {https://x.com/112Greece/status/1961036628606001306}

  • Δείτε video από τη φωτιά

    15:53:55

    {https://www.facebook.com/watch/?v=2870440173146170}

  • Σε πλήρη εξέλιξη το πύρινο μέτωπο στην Τροιζήνα

    15:53:44

    Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο στην Τροιζήνα, κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

    {https://x.com/pyrosvestiki/status/1961025860246651093}

