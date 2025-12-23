Mία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός της σειράς «Call of Duty» πέθανε σε ηλικία 55 ετών.

Ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός της σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο επιδραστικός δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών επέβαινε σε μια Ferrari μαζί με ακόμη ένα άτομο, όταν το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες την Κυριακή.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια και η καρδιά μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», δήλωσε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το άτομο που βρισκόταν στο κάθισμα του συνοδηγού εκτινάχθηκε από το όχημα, ενώ ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος. Δεν είναι σαφές αν ο Ζαμπέλα οδηγούσε το αυτοκίνητο και ποιο ήταν το άλλο άτομο που επέβαινε σε αυτό, ωστόσο και τα δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έχασαν τη ζωή τους.

«Για άγνωστους λόγους, το όχημα βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας σε ανακοίνωσή της προς το BBC.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=WGAaNhRge9Q}

«Τον ενδιέφερε το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι όταν έπαιζαν»

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty μαζί με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ το 2003.

Εν μέρει εμπνευσμένο από γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το παιχνίδι έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την Activision της Microsoft μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον χώρο του gaming.

Η σειρά Call of Duty δεν ήταν όμως η μόνη του επιτυχία. Βρισκόταν επίσης πίσω από άλλα εξαιρετικά δημοφιλή παιχνίδια, όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends.

«Τον ενδιέφερε πραγματικά η εμπειρία του παίκτη, τον ενδιέφερε να φτιάχνει παιχνίδια, τον ενδιέφερε το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι όταν έπαιζαν, και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα κάθε φορά που μιλούσες μαζί του», δήλωσε στο BBC Newshour η Κέζα ΜακΝτόναλντ, αρχισυντάκτρια βιντεοπαιχνιδιών της Guardian.

Το 2010, ο Ζαμπέλα και ο Γουέστ απολύθηκαν από την Activision, η οποία εκδίδει τα παιχνίδια Call of Duty, και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε μια μακρά διαμάχη με την εταιρεία, την οποία διευθέτησαν εξωδικαστικά το 2012.

Στην Electronic Arts, ο Ζαμπέλα εργάστηκε στο Battlefield 6, το οποίο θεωρείται άμεσος ανταγωνιστής του Call of Duty.

Η Infinity Ward, η αμερικανική εταιρεία που ανέπτυξε το Call of Duty, δήλωσε ότι ο Ζαμπέλα «θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία μας».

«Η κληρονομιά σου στη δημιουργία εμβληματικής, διαχρονικής ψυχαγωγίας είναι ανυπολόγιστη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο X.