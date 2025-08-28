Θωμαΐδης για χημικές ενώσεις σε αυγά: Μην ανησυχείτε - Στα πιστοποιημένα σημεία πώλησης είναι ελεγμένα

Σύμφωνα με μελέτη 8 από τα 17 δείγματα αυγών που συλλέχθηκαν, υπερέβησαν τα νομοθετικά όρια σε υπερφθοριωμένες ενώσεις.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι τα ευρήματα σχετικά με την παρουσία τοξικών ουσιών και φυτοφαρμάκων σε αυγά εντάσσονται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τη ρύπανση από χημικές ενώσεις.

Στη μελέτη συλλέχθηκαν τυχαία δείγματα αυγών από οικόσιτα κοτέτσια σε πέντε περιοχές της Ελλάδας.

Διαπιστώθηκε ότι τα 8 από τα 17 δείγματα υπερέβησαν τα νομοθετικά όρια σε υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFAS). Τα αποτελέσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με αντίστοιχες μελέτες από άλλες χώρες, ώστε να εξεταστούν μέτρα περιορισμού της έκθεσης του πληθυσμού.

Ο κ. Θωμαΐδης επισήμανε ότι ουσίες όπως η PFOS, παρότι απαγορευμένες, εξακολουθούν να εντοπίζονται παντού – ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα για τη συσχέτισή τους με σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, έχουν συνδεθεί με ενδοκρινικές διαταραχές, προβλήματα αναπαραγωγής και παχυσαρκία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς τα προϊόντα που διατίθενται σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης ελέγχονται δειγματοληπτικά. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να ανιχνευθούν και σε άλλα τρόφιμα.

Τέλος, τόνισε πως οι υπερφθοριωμένες ενώσεις χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1940 σε πλήθος προϊόντων, όπως αντικολλητικά σκεύη, επιβραδυντές φλόγας και αντιδιαβρωτικά. Λόγω της ανθεκτικότητάς τους δεν διασπώνται στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να έχουν διασπαρεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για αυτό συνεχίζονται οι πανευρωπαϊκές έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν τα επίπεδά τους και να καθοριστούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.