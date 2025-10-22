Η δέσμη μέτρων «μία ουσία, μία αξιολόγηση» που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο αποσκοπεί στην απλούστευση και τη διαφάνεια των κανόνων της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Η δέσμη, που εγκρίθηκε την Τρίτη, αποτελείται από τρεις προτάσεις για τον εξορθολογισμό των αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη νομοθεσία της ΕΕ μέσα από τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των δεδομένων που αφορούν τα χημικά προϊόντα και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών της ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία θα δημιουργήσει μια ενιαία πλατφόρμα δεδομένων και μια «υπηρεσία μίας στάσης» για δεδομένα σχετικά με τις χημικές ουσίες που συλλέγονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όσον αφορά τους κινδύνους, τις φυσικοχημικές ιδιότητες, την παρουσία στο περιβάλλον, τις εκπομπές, τις χρήσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην εκτίμηση της έκθεσης ανθρώπων σε χημικές ουσίες, συλλέγοντας συστηματικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα χημικών ουσιών που εντοπίζονται, για παράδειγμα, σε δείγματα αίματος ή μητρικού γάλακτος.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η βάση δεδομένων θα είναι πληρέστερη, καθώς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα αφενός, αφετέρου ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις αντί ουσιών που προκαλούν ανησυχία. Επιπλέον, το συμφωνηθέν κείμενο ενθαρρύνει την υποβολή ερευνητικών δεδομένων για τα χημικά προϊόντα, ενώ μελέτες για προϊόντα που γίνονται με σκοπό την εκπλήρωση ρυθμιστικών υποχρεώσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην πλατφόρμα δεδομένων προς όφελος της διαφάνειας και του περιορισμού των αλληλεπικαλυπτόμενων. Θα επικαιροποιηθεί επίσης ο μηχανισμός για τη βελτίωση της ανίχνευσης ενδείξεων έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με αναδυόμενους χημικούς κινδύνους.

Τέλος, η νέα νομοθεσία θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ που συμμετέχουν στις επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για τα χημικά προϊόντα, ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.