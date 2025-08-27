Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών (εικόνες)

Η νεκρώσιμος ακολουθία για την κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, συντετριμμένοι η σύζυγος και τα παιδιά του.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η κηδεία του δημοσιογράφου και συγγραφέα τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών. Γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το στίγμα του στον χώρο της τηλεόρασης, ενώ είχε παράλληλα ενεργή παρουσία στα κοινά.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, αντί στεφάνων, προτείνει ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), στον λογαριασμό Eurobank – IBAN: GR4202602150000400100392909.

Πλήθος επωνύμων και προσωπικών φίλων του δημοσιογράφου κατέκλυσαν από νωρίς τον ναό για να του πουν το ύστατο «χαίρε». Στην εκκλησία έφτασαν η σύζυγός του, Βίκυ Κωνσταντάρα, και τα δύο παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα, ενώ το «παρών» δίνουν, μεταξύ άλλων, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Μπέσσυ Αργυράκη, η Λουκίλλα Καρρέρ Πλέσσα, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Λόλα Νταιφά, ο Σπύρος Μπιμπίλας.