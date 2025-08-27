Σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα - Η επιθυμία της οικογένειας

Τελαυταίο αντίο σήμερα στον δημοσιογράφο.

Στις 12:00 το μεσημέρι σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1303356847855016&set=a.294487158741995}