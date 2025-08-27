Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα - Η επιθυμία της οικογένειας

eurokinissi eurokinissi
Τελαυταίο αντίο σήμερα στον δημοσιογράφο.

Στις 12:00 το μεσημέρι σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1303356847855016&set=a.294487158741995}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Μαρία Αριστοτέλους: Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα, η σπάνια μορφή καρκίνου από την οποία έπασχε

Μαρία Αριστοτέλους: Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα, η σπάνια μορφή καρκίνου από την οποία έπασχε

Ελλάδα
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την αποχαιρέτησαν οι άνθρωποί της - Συντετριμμένος ο Ντέμης

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την αποχαιρέτησαν οι άνθρωποί της - Συντετριμμένος ο Ντέμης

Life
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Ελλάδα
Βασίλης Καλογήρου: Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του - «Ξέρουμε ότι λένε ψέματα»

Βασίλης Καλογήρου: Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του - «Ξέρουμε ότι λένε ψέματα»

Ελλάδα

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Τα 2 πιο υγιεινά πρωινά σύμφωνα με έναν καρδιολόγο – Συνταγές

Τα 2 πιο υγιεινά πρωινά σύμφωνα με έναν καρδιολόγο – Συνταγές

healthstat.gr
Πόσο αλάτι στη διατροφή σας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο

Πόσο αλάτι στη διατροφή σας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο

healthstat.gr
Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο δέρμα σας όταν «σπάτε» ένα σπυράκι

Τι συμβαίνει στο δέρμα σας όταν «σπάτε» ένα σπυράκι

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που λειτουργούν ως «φυσική λεύκανση» στα δόντια

Οι 5 τροφές που λειτουργούν ως «φυσική λεύκανση» στα δόντια

healthstat.gr