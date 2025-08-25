Games
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 12:00 η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου συγγενείς και φίλοι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, γιος του αξέχαστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής (24/8), ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, στον πολιτισμό αλλά και στη δημόσια ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα.

Την Τετάρτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909.

Ελλάδα

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ ανέφερε για το θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια του συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά. Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909».

