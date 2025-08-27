Games
Novartis: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για την ενοχή ή μη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες αντιμετωπίζουν δύο πλημμελήματα, λόγω των ισχυρισμών τους, στην Εισαγγελία Διαφθοράς, το 2017, περί εμπλοκής πολιτικών προσώπων τα οποία όμως απηλλάγησαν τη Δικαιοσύνη.

Με το «φάντασμα» της Νovartis να στοιχειώνει τη δίκη των άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων οι οποίοι κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία..

Η εισαγγελέας της έδρας θα αγορεύσει σήμερα επί της ενοχής ή μη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης» για τα δύο πλημμελήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των ισχυρισμών τους, στην Εισαγγελία Διαφθοράς, το 2017, περί εμπλοκής πολιτικών προσώπων τα οποία όμως απηλλάγησαν τη Δικαιοσύνη.

«Για αυτές τις καταθέσεις κυνηγηθήκαμε. Η πολιτεία δεν μας προστάτευσε. Έγινε ένα ανθρωποκυνηγητό σε βάρος μας. Μας αποκάλεσαν «περιττώματα» της κοινωνίας. Ούτε σε ταινία, δεν συμβαίνουν, αυτά που βιώσαμε εμείς», είπε στην απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη, και συμπλήρωσε πως σήμερα δεν θα έκανε το ίδιο και ούτε στα παιδιά της θα έλεγε ποτέ να πάνε για να καταθέσουν, χαρακτηρίζοντας «διάτρητο» το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Η Μαρία Μαραγγέλη ως στενή συνεργάτης και άνθρωπος εμπιστοσύνης του Κ. Φρουζή, επέμεινε στις καταγγελίες της για παράνομες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας με μεταφορές χρημάτων από τη Νovartis, για τις οποίες όλοι γνώριζαν στην εταιρεία. «Ήταν καθημερινότητα τα χρήματα στο γραφείο του Φρουζή και ήταν γνωστές οι πρακτικές που πετυχαίνει τους στόχους η Νovartis. Ο Φρουζής είχε φέρει την εταιρεία να είναι κράτος εν κράτει».

Η κ. Μαραγγέλη έκανε μάλιστα λόγο για υπουργικές αποφάσεις που διορθώνονταν στα γραφεία της φαρμακοβιομηχανίας πριν οριστικοποιηθούν στο τελικό τους κείμενο. «Οι πολιτικές αποφάσεις επί υπουργίας Γεωργιάδη και Λοβέρδου έρχονταν σε draft και γίνονταν διορθώσεις και παρεμβάσεις για να γίνουν όλα προς το συμφέρον της εταιρείας. Και πριν πάνε οι αποφάσεις στον Τυπογραφείο ερχόταν οι αποφάσεις σε εμάς. Ήμασταν αυτοί που ήλεγχαν τις αποφάσεις πριν βγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η άλλοτε ιδιαιτέρα γραμματέας του Κ. Φρουζή με την υπεράσπιση να ζητά να ανοίξει νέα δικογραφία για τις καταγγελίες της αυτές.

