Κοζάνη: Ύποπτο κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 220 πρόβατα - Συναγερμός στις αρχές

Οταν εντοπιστεί κρούσμα, τα ζώα της μονάδας θανατώνονται και οι γύρω μονάδες μπαίνουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr στην επίμαχη μονάδα υπάρχουν 220 πρόβατα. Δείγματα έχουν σταλεί στο εργαστήριο αναφοράς στην Αθήνα, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός της ημέρας. Εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού, θα θανατωθούν άμεσα τα ζώα της μονάδας, ενώ ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα σε όλη την περιοχή.

Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα έχουν καταγραφεί 240 εστίες ευλογιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στη Δυτική Μακεδονία το περιστατικό της Κοζάνης έρχεται να προστεθεί σε εκείνο της Φλώρινας, που είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο. Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Γκατζόγλου, επισήμανε ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην παρουσία του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να επιβιώσει για μήνες στο περιβάλλον, μολύνοντας έδαφος, ζωοτροφές και οχήματα που διέρχονται από μολυσμένες περιοχές.