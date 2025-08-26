Games
Σκύδρα: Σκότωσε τον συγχωριανό του επειδή νόμιζε ότι του είχε κλέψει φρούτα - Τον πέταξε σε χωματερή

Ο 75χρονος πυροβόλησε τον συγχωριανό του με καραμπίνα.

Σοκ στη Σκύδρα προκαλεί η αποκάλυψη της δολοφονίας ενός 72χρονου, ο οποίος αγνοούνταν για περίπου δέκα ημέρες. Δράστης φέρεται να είναι ο 75χρονος συγχωριανός του, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του κατά την ανάκριση και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, όταν ο 75χρονος προσήχθη από τους αστυνομικούς, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή του στην εξαφάνιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές, ενώ η οικογένεια του θύματος είχε ενημερώσει σχετικά τις αρχές.

Κατά την κατάθεσή του, ο δράστης ανέφερε ότι σκότωσε τον 72χρονο επειδή τον είδε να βγαίνει από το χωράφι του και θεώρησε ότι του είχε κλέψει φρούτα. Όπως έγινε γνωστό, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για μικροκλοπές.

Ο 75χρονος πυροβόλησε τον συγχωριανό του με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα, πριν εγκαταλείψει τη σορό σε ερημική τοποθεσία.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

