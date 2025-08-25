Games
Ελλάδα

Απεργία 28 Αυγούστου: Τετράωρη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Απεργία 28 Αυγούστου: Τετράωρη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Τι θα γίνει με τις πτήσεις
Oι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας συμμετέχουν με τετράωρη στάση εργασίας την πανελλαδική απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου, ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν.

Με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν περιορίζονται σε εκείνες που κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση βασικών κοινωνικών αναγκών. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται και θα πραγματοποιηθούν:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις με Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρησιακές αποστολές ή προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή με ασυνήθεις περιστάσεις.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τους επιβάτες να ενημερωθούν για τυχόν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους και υπενθυμίζει ότι η στάση εργασίας γίνεται στο πλαίσιο της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε πανελλαδική 24ωρη απεργία την Πέμπτη 28 Αυγούστου με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

