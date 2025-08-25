Games
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Απάντησε εάν έρχεται καύσωνας, πότε «φαίνονται» βροχές

Μέχρι και την Κυριακή δεν θα έχουμε καύσωνα ενώ ισχυρά μελτέμια θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο. Τι είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η παρουσία βοριάδων με την απουσία βροχοπτώσεων για πολύ μεγάλο διάστημα δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαύσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το απόγευμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα σχηματιστούν νεφώσεις που θα δώσουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες θα πέσουν κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου ενώ τα φαινόμενα προς το βράδυ θα μετακινηθούν ανατολικότερα.

Στο κεντρικό, νότιο και νοτιανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυνατοί άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες θα έρθει ζέστη, όχι καύσωνας όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ζέστη θα έρθει από την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, κλείνοντας, αφού ανέφερε πως μέχρι τις 10 Σεπτέμβριο δεν παρατηρείται κάποια αξιόλογη μεταβολή στον καιρό, εντούτοις μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανέφερε πως θα ξεκινήσουν βροχές, «ένα καλό νέο για τους αγρότες», είπε.

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

