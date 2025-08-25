Κλέαρχος Μαρουσάκης: Απάντησε εάν έρχεται καύσωνας, πότε «φαίνονται» βροχές

Μέχρι και την Κυριακή δεν θα έχουμε καύσωνα ενώ ισχυρά μελτέμια θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο. Τι είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η παρουσία βοριάδων με την απουσία βροχοπτώσεων για πολύ μεγάλο διάστημα δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαύσουν πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το απόγευμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα σχηματιστούν νεφώσεις που θα δώσουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες θα πέσουν κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου ενώ τα φαινόμενα προς το βράδυ θα μετακινηθούν ανατολικότερα.

Στο κεντρικό, νότιο και νοτιανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυνατοί άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες θα έρθει ζέστη, όχι καύσωνας όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ζέστη θα έρθει από την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, κλείνοντας, αφού ανέφερε πως μέχρι τις 10 Σεπτέμβριο δεν παρατηρείται κάποια αξιόλογη μεταβολή στον καιρό, εντούτοις μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανέφερε πως θα ξεκινήσουν βροχές, «ένα καλό νέο για τους αγρότες», είπε.