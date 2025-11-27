Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη: «Κοντά στο απόγευμα θα έρθει οργανωμένο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και στην Αττική έως αύριο το απόγευμα».

Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου με καταιγίδα στο βορειοανατολικό κομμάτι της και σε πολλές περιοχές του νομού από το Νέο Κόσμο και την Καλιθέα, έως το Κορωπί. Δεκάδες περιοχές δέχθηκαν ξαφνική ισχυρή νεροποντή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη η καταιγίδα ξεκίνησε από το Σαρωνικό και επηρεάζει περιοχές γύρω από Πάρνηθα και Πεντέλη.

Αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, αλλά σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη: «Κοντά στο απόγευμα θα έρθει οργανωμένο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και στην Αττική έως αύριο το απόγευμα».

Κόκκινη προειδοποίηση

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.