«Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά» - Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα (εικόνες - βίντεο)

«Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά» - Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα (εικόνες - βίντεο) Φωτογραφία: Eurokinissi
Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα, ζητοκραυγάζοντας τη «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης και στη Θεσσαλονίκη αλλά και δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παύση του πυρός στη Γάζα.

pal b7120

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη - Απόψε στις 8 στο Σύνταγμα

Στην Αθήνα η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 8 μ.μ. με πλήθος πολιτών να φωνάζουν δυνατά συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

{https://youtu.be/trUDTESsNPc?si=df2vidOoQkW3TtDX}

Δείτε εικόνες:

pal1 1ae28

pal3 2c969

pal4 52014

pal5 af5ff

pal6 7b9dd

Το «παρών» έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος σημείωσε ότι: ««Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου. Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο.Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015».

koyt 10367

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

