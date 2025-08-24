«Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά» - Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα (εικόνες - βίντεο)

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα, ζητοκραυγάζοντας τη «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Νωρίτερα, σήμερα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης και στη Θεσσαλονίκη αλλά και δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παύση του πυρός στη Γάζα.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 8 μ.μ. με πλήθος πολιτών να φωνάζουν δυνατά συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Το «παρών» έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος σημείωσε ότι: ««Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου. Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο.Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015».