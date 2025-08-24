Games
Θεσσαλονίκη: Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη - Απόψε στις 8 στο Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη - Απόψε στις 8 στο Σύνταγμα Φωτογραφία: Eurokinissi
Πλήθος κόσμου φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με κύριο μήνυμα το τέλος της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, δεκάδες κινητοποιήσεις οργανώνονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, με στον ίδιο σκοπό.

Οι συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 μ.μ..

Πιο συγκεκριμένα, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε τις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

pyrg a2db6

pyrg1 8189e

Με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεφαλή της πορείας και με κεντρικό τους σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές ζητούσαν να σταματήσει κάθε ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

shn 791e0

Στη διάρκεια της πορείας νέοι και νέες εναπόθεσαν σάκκους, που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά, πάνω σε ένα κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο. Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αριστοτέλους.

mor 60756

fon fefad

