Γυναικοκτονία στον Βόλο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο - Τι θα γίνει με τα παιδιά

Εντολή για εισαγγελική έρευνα και για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο.

Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας, άσκησε η εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας.

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, στο διαμέρισμά τους στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο. Ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, σύμφωνα με το gegonota.news, ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.