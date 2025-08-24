Απαγόρευση απόπλου για το Blue Star Μύκονος – Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Στο πλοίο Blue Star Μύκονος βρίσκονται 665 επιβάτες, καθώς και 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν εντός, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για το ταξίδι.

Ένα έκτακτο γεγονός σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής (24/8), στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του «Blue Star Μύκονος». Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι αυτή την ώρα αγκυροβολημένο στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, η δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων. Το περιστατικό ανάγκασε τις Αρχές και το πλήρωμα να αναστείλουν προσωρινά την αναχώρηση του πλοίου, μέχρι να διαπιστωθεί ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια.

Επιβάτες και οχήματα εντός του πλοίου

Στο πλοίο βρίσκονται 665 επιβάτες, καθώς και 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν εντός, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για το ταξίδι.

Ακόμα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την αναχώρηση του πλοίου.