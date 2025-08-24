Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Απαγόρευση απόπλου για το Blue Star Μύκονος – Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Απαγόρευση απόπλου για το Blue Star Μύκονος – Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά
Στο πλοίο Blue Star Μύκονος βρίσκονται 665 επιβάτες, καθώς και 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν εντός, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για το ταξίδι.

Ένα έκτακτο γεγονός σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής (24/8), στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του «Blue Star Μύκονος». Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι αυτή την ώρα αγκυροβολημένο στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, η δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων. Το περιστατικό ανάγκασε τις Αρχές και το πλήρωμα να αναστείλουν προσωρινά την αναχώρηση του πλοίου, μέχρι να διαπιστωθεί ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια.

Επιβάτες και οχήματα εντός του πλοίου

Στο πλοίο βρίσκονται 665 επιβάτες, καθώς και 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν εντός, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για το ταξίδι.

Ακόμα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την αναχώρηση του πλοίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Blue Star Mykonos: Απέπλευσε μετά την άρση απαγόρευσης απόπλου

Blue Star Mykonos: Απέπλευσε μετά την άρση απαγόρευσης απόπλου

Ελλάδα
Μπάχαλο στην Ικαρία και στη Σύρο - Έκτακτο δρομολόγιο από τη Blue Star Ferries

Μπάχαλο στην Ικαρία και στη Σύρο - Έκτακτο δρομολόγιο από τη Blue Star Ferries

Ελλάδα
Attica Group: Στην Blue Star περνά ο κλάδος της ακτοπλοΐας

Attica Group: Στην Blue Star περνά ο κλάδος της ακτοπλοΐας

Επιχειρήσεις
Καμία ευθύνη στο Λιμενικό για την δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη στον Πειραιά: Τι ζητά ο καπετάνιος του Blue Horizon

Καμία ευθύνη στο Λιμενικό για την δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη στον Πειραιά: Τι ζητά ο καπετάνιος του Blue Horizon

Ελλάδα

NETWORK

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr