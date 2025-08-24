Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Μπορεί τα μελτέμια μέχρι και την Πέμπτη να ρίξουν την θερμοκρασία όμως έρχεται αυξημένη ζέστη.

Το καλοκαίρι δεν τελείωσε και παρά το γεγονός ότι ο καιρός θα… δροσίσει λόγω των μελτεμιών, από την Παρασκευή 29/8 μέχρι και την Δευτέρα 1/9, αναμένεται νέο κύμα ζέστης.

Όπως άλλωστε έχει αναφέρει και ο Σάκης Αρναούτογλου «θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3 με 4 ημέρες» και συγκεκριμένα στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στις κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων θα έχουμε έως και 39 βαθμούς.

Δείτε και το χάρτη με τις θερμοκρασίες που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου

Πάντως μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με την θερμοκρασία να επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα.

Ειδικότερα σήμερα Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη συνέχεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΒΔ εντάσεως μέχρι και 6 μποφόρ.

Στην Αττική από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείονται και κάποιες τοπικές βροχές με την θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και την θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς.