Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος
Μπορεί τα μελτέμια μέχρι και την Πέμπτη να ρίξουν την θερμοκρασία όμως έρχεται αυξημένη ζέστη.

Το καλοκαίρι δεν τελείωσε και παρά το γεγονός ότι ο καιρός θα… δροσίσει λόγω των μελτεμιών, από την Παρασκευή 29/8 μέχρι και την Δευτέρα 1/9, αναμένεται νέο κύμα ζέστης.

Όπως άλλωστε έχει αναφέρει και ο Σάκης Αρναούτογλου «θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3 με 4 ημέρες» και συγκεκριμένα στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στις κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων θα έχουμε έως και 39 βαθμούς.

Δείτε και το χάρτη με τις θερμοκρασίες που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου

sakis_arnaoutoglou_kairos_zesti_d5ab7.jpg

Πάντως μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με την θερμοκρασία να επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα.

Ειδικότερα σήμερα Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη συνέχεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΒΔ εντάσεως μέχρι και 6 μποφόρ.

Στην Αττική από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείονται και κάποιες τοπικές βροχές με την θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και την θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς.

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

