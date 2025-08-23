Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Νέα εγκύκλιος για τα ακτοπλοϊκά - Τι ισχύει για τους ελέγχους

Νέα εγκύκλιος για τα ακτοπλοϊκά - Τι ισχύει για τους ελέγχους Φωτογραφία: Eurokinissi
Στόχος «η προστασία της ανθρώπινης ζωής». «Αυξάνουμε συνεχώς τους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας» τονίζει ο Βασίλης Κικίλιας.

Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται οι αστυνομικοί έλεγχοι στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (πλοία που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια αναψυχής), στο πλαίσιο της αυξημένης επιβατικής κίνησης ενόψει της ολοκλήρωσης της καλοκαιρινής περιόδου.

Ειδικότερα, σε σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί, όλες οι Λιμενικές Αρχές της χώρας καλούνται να προχωρήσουν σε πρόσθετους ελέγχους επί των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Οι έλεγχοι αφορούν στην κίνηση και κυκλοφορία τους, καθώς και στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην τήρηση των όρων δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων, στον έλεγχο των καταστάσεων επιβαινόντων, στη στελέχωσή τους με την προβλεπόμενη σύνθεση πληρώματος, καθώς και στην υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων ασφαλιστηρίων, ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών.

Ταυτόχρονα, με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφίσταται η προσοχή από πλευράς των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για την απρόσκοπτη τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και των κανόνων παροχής θαλασσίων συγκοινωνιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του μεταφερόμενου επιβατικού κοινού.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «όλες οι προληπτικές ενέργειες αστυνομικής δράσης έχουν ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι επαγγελματίες της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας αποτελούν συνεργάτες μας στην κοινή προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ασφάλεια αποτελεί την αφετηρία και το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, αυξάνουμε συνεχώς τους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Στόχος η διαρκής αύξηση του επιπέδου ασφαλείας για τους πολίτες. Έτσι, εμπεδώνεται στους συμπολίτες μας το αίσθημα σιγουριάς και αντανακλάται η εικόνα μιας οργανωμένης πολιτείας, που διέπεται από κανόνες ασφαλείας και τάξης».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Η... απελευθέρωση της Ατόκου από τον Κικίλια

Η... απελευθέρωση της Ατόκου από τον Κικίλια

Ο Πληροφοριοδότης
Δήμος Ιθάκης: Η νησίδα Άτοκος θα είναι και πάλι προσβάσιμη για το κοινό

Δήμος Ιθάκης: Η νησίδα Άτοκος θα είναι και πάλι προσβάσιμη για το κοινό

Ελλάδα
Ο μεγάλος πλούτος στο μικροσκόπιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων της ΑΑΔΕ

Ο μεγάλος πλούτος στο μικροσκόπιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων της ΑΑΔΕ

Οικονομία
Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Ελλάδα

NETWORK

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr