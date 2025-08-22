Games
ΕΛ.ΑΣ: 11 συλλήψεις στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

ΕΛ.ΑΣ: 11 συλλήψεις στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI/AΡΧΕΙΟ
Οι συλλήψεις αφορούσαν κατά περίπτωση για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών κατά την οποία συνελήφθησαν 11 άτομα.

Οι 11 συλληφθέντες κατηγορουνται - κατά περίπτωση - για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι ατόμων και 23 έλεγχοι σε σπίτια.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 21 Αυγούστου η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διερεύνησε 16 σοβαρές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 39 άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές. Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, η Υποδιεύθυνση προχώρησε σε 869 συλλήψεις.

Παράλληλα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν:
- 3.190 ελέγχους,
- 430 προσαγωγές,
- 454 συλλήψεις,
ενώ παρείχαν συνδρομή σε 61 περιπτώσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, το διάστημα 20 Ιουλίου με 10 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν 3 αστυνομικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, με τη συμμετοχή των Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Α.Ε.Ν. και των οικείων Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατά τις επιχειρήσεις αυτές συνελήφθησαν 47 άτομα για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, μη κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων, ρευματοκλοπές και διατάραξη κοινής ησυχίας.Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από τις αρχές Ιουνίου η Υπηρεσία χειρίστηκε 25 υποθέσεις, που οδήγησαν στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων, ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν 83 άτομα και συνελήφθησαν 71.

Η ΕΛ.ΑΣ σημειώνει ακόμα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την κατάσχεση άνω των 271 κιλών κοκαΐνης, 23 κιλών κάνναβης και περισσότερων από 2.000 δενδρυλλίων κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 14 όπλα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά.

