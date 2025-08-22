Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου - Ο καιρός μέχρι 1/9

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Με έντονη ζέστη θα «φύγει» ο Αύγουστος, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, καθώς στα τέλη του μήνα θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν το θερμόμετρο και η κατάσταση θα θυμίζει τη σημερινή ημέρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25/8), αλλά από την Παρασκευή (29/8) και κυρίως το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/8) επισκέπτονται ξανά τη χώρα θερμές αέριες μάζες και θα ζεστάνει αρκετά ο καιρός.

«Θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3-4 ημέρες», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου και συμπλήρωσε πως αναμένεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που θα θυμίζει τη σημερινή ημέρα, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Τις επόμενες ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ευρυτανίας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Επίσης, αργά το απόγευμα και το βράδυ υπάρχει η πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές καταιγίδες στην Πέλλα, την Πιερία, την Ημαθία, το Κιλκίς, όπως και σε τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

Το Σάββατο (23/8) δεν αποκλείεται να πέσουν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά κυρίως σε Τρίκαλα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα και στα πολύ ορεινά της Πελοποννήσου. Επίσης, στην ορεινή και νότια Χαλκιδική το πρωί και σε Εύβοια- Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες και καταιγίδες.

«Στην Αττική, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά, μακριά από τη θάλασσα, τόσο πιθανότερο να βγάλει κάποια μπόρα ή και καταιγίδα, μικρής διάρκειας», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Κυριακή (24/8) ενδέχεται να εκδηλωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στους ορεινούς όγκους. Όσο για τη Δευτέρα (25/8), αναμένονται μπόρες ή τοπικές καταιγίδες στα βουνά της Πελοποννήσου, της βόρειας Στερεάς, της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ στις Κυκλάδες και 7-8, ίσως και ριπές 9 μποφόρ στην Κρήτη.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=lBWpzcxHUUc}