Φωτιές: Έκτακτα μέτρα σε 5 περιφέρειες - Διπλάσιες περιπολίες, επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις

Φωτιές: Έκτακτα μέτρα σε 5 περιφέρειες - Διπλάσιες περιπολίες, επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις Φωτογραφία: Nick Paleologos / ΑΡΧΕΙΟΥ/SOOC
Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4 για τις φωτιές.

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για φωτιές, που προβλέπεται για την Παρασκευή, ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τις Περιφέρειες:

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και

Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με επιπλέον μέτρα όπως η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

XARTIS-PROBLEPSIS_4808d.jpg

Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου

