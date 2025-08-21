Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τζόκερ 21/8/2025: Στις 22:00 η κλήρωση για το ένα εκατομμύριο ευρώ

Τζόκερ 21/8/2025: Στις 22:00 η κλήρωση για το ένα εκατομμύριο ευρώ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για τη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (21/8) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν ένα εκατομμύριο ευρώ.

Επίσης, όπως σε κάθε κλήρωση, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Ελλάδα
Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών

Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών

Ελλάδα
Λαϊκό Λαχείο - Κλήρωση 19/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 33ης κλήρωσης

Λαϊκό Λαχείο - Κλήρωση 19/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 33ης κλήρωσης

Ελλάδα
Eurojackpot 19/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 19/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

healthstat.gr
Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

healthstat.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

healthstat.gr