Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Το σουβλάκι αγγίζει -και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά- τα 5€ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι τουρίστες ικανοποιημένοι, αλλά οι Έλληνες δυσανασχετούν με τις συνεχείς αυξήσεις.

Το αγαπημένο ελληνικό street food ξεφεύγει από τις φθηνές επιλογές, με τις τιμές να σκαρφαλώνουν ακόμη και πάνω από τα 5 ευρώ, προκαλώντας δυσφορία στους καταναλωτές.

Ραγδαία άνοδο παρουσιάζει η τιμή στο σουβλάκι τα τελευταία χρόνια, με πολλούς καταναλωτές να κάνουν λόγο για μετατροπή ενός παραδοσιακά οικονομικού γεύματος σε «είδος πολυτελείας».

Ρεπορτάζ των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών καταγράφει τις αντιδράσεις καταναλωτών και καταστηματαρχών, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η τιμή ενός απλού σουβλακιού έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας ακόμη και τα 5,20 ευρώ σε ορισμένα σημεία, όπως στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικά, η τιμή

Ξεκινά από €3,30-€3,70 σε πιο απομακρυσμένες ή τουριστικά λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές.

Ξεπερνά τα €4,00-€4,90 στις περισσότερες συνοικίες μεγάλων αστικών κέντρων.

Φτάνει έως €5,20 σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τουρίστες χαρακτηρίζουν την τιμή του «λογική», σε σύγκριση με τα δεδομένα των χωρών τους. Αντιθέτως, οι ντόπιοι δηλώνουν προβληματισμένοι, καθώς το κάποτε «λαϊκό» γεύμα τείνει να μετατραπεί σε ακριβή επιλογή.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αντέδρασε μέσω ανάρτησης στα social media: «Με Μητσοτάκη, μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα». Ο ίδιος συνδέει την αύξηση με τις κυβερνητικές οικονομικές πολιτικές, σημειώνοντας ότι «αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ».

