Χαλκιδική: Super Puma εντόπισε ψαροντουφεκάδες που αγνοούνταν - Ο ένας 12 ετών

Σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν οι ψαροντουφεκάδες.

Ένα ελικόπτερο Super Puma εντόπισε τους δύο ψαροντουφεκάδες που αγνοούνταν στη Χαλκιδική, ηλικίας 12 και 20 ετών.

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στο Παλιούρι Χαλκιδικής, όταν χάθηκαν τα ίχνη των δύο νεαρών από τη Ρωσία, που είχαν πάει για ψαροντούφεκο. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από δύο σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Super Puma εντόπισε τους δύο νεαρούς σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Παλιουρίου, σύμφωνα με το voria και στήθηκε νέα επιχείρηση, προκειμένου να τους απεγκλωβίσει το Λιμενικό και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές της Βάσης Ετοιμότητας Κασσάνδρας που κατευθύνονται στο σημείο με σκάφος, ενώ άλλα μέλη τους θα επιχειρήσουν να τους προσεγγίσουν από τη στεριά, στο ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο όπου εντοπίστηκαν.