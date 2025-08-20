Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χαλκιδική: Super Puma εντόπισε ψαροντουφεκάδες που αγνοούνταν - Ο ένας 12 ετών

Χαλκιδική: Super Puma εντόπισε ψαροντουφεκάδες που αγνοούνταν - Ο ένας 12 ετών Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν οι ψαροντουφεκάδες.

Ένα ελικόπτερο Super Puma εντόπισε τους δύο ψαροντουφεκάδες που αγνοούνταν στη Χαλκιδική, ηλικίας 12 και 20 ετών.

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στο Παλιούρι Χαλκιδικής, όταν χάθηκαν τα ίχνη των δύο νεαρών από τη Ρωσία, που είχαν πάει για ψαροντούφεκο. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από δύο σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Super Puma εντόπισε τους δύο νεαρούς σε δυσπρόσιτη βραχώδη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Παλιουρίου, σύμφωνα με το voria και στήθηκε νέα επιχείρηση, προκειμένου να τους απεγκλωβίσει το Λιμενικό και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές της Βάσης Ετοιμότητας Κασσάνδρας που κατευθύνονται στο σημείο με σκάφος, ενώ άλλα μέλη τους θα επιχειρήσουν να τους προσεγγίσουν από τη στεριά, στο ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο όπου εντοπίστηκαν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Ξηλώνουν ομπρέλες, εξοπλισμό: Επιχείρηση σε γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική

Ξηλώνουν ομπρέλες, εξοπλισμό: Επιχείρηση σε γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική

Ελλάδα
Χαλκιδική - Δυστύχημα σε λούνα παρκ: «Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο» λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη

Χαλκιδική - Δυστύχημα σε λούνα παρκ: «Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο» λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη

Ελλάδα
Χαλκιδική: Βλάβη στη μηχανή πλοίου με 144 επιβάτες

Χαλκιδική: Βλάβη στη μηχανή πλοίου με 144 επιβάτες

Ελλάδα
Χαλκιδική: Προθεσμία για την απολογία τους πήραν πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο

Χαλκιδική: Προθεσμία για την απολογία τους πήραν πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο

Ελλάδα

NETWORK

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

healthstat.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr