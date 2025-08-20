Games
Έρευνες για κολυμβητή στη Μεσσηνία - Συμμετέχει και ελικόπτερο

Έρευνες για κολυμβητή στη Μεσσηνία - Συμμετέχει και ελικόπτερο Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού της Μεσσηνίας οι έρευνες.

Έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή είναι σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, με τη συμμετοχή σκαφών και ελικοπτέρου.

Η επιχείρηση γίνεται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού, στον Μεσσηνιακό κόλπο- όπου επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες- υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ένα πλωτό του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας αναζητούν τον κολυμβητή ο οποίος είναι πιθανόν σε δυσχερή σχέση. Επίσης, όχημα του Λιμενικού κάνει έρευνα από ξηράς.

