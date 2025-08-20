Games
Ξηλώνουν ομπρέλες, εξοπλισμό: Επιχείρηση σε γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων κατασκευών από παραλία στην περιοχή Καλαμίτσι της Χαλκιδικής πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί από το δήμο Σιθωνίας.

Η επιχείρηση έγινε σε παραλία σε γνωστό κάμπινγκ της περιοχής, όπου υπήρχαν μόνιμες κατασκευές και ομπρέλες στην παραλία. Συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο σημείο και απομακρύνουν ομπρέλες και άλλες κατασκευές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία μιας τουρίστριας η οποία έμενε στο κάμπινγκ, με βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast, έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες -ανώνυμες ή επώνυμες- για παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη και άλλες παραβάσεις. Από τις καταγγελίες αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες (και συγκεκριμένα οι 2.443) έχουν γίνει στη Χαλκιδική.

Δείτε τις φωτογραφίες του TyposThes:

xaplostres_sithonia_3_b3554.jpg

xaplostres_sithonia_5_894fc.jpg

