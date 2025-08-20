Games
Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική - Νεκρός αναβάτης και στην Πέτρου Ράλλη

Δύο άτομα νεκρά από διαφορετικά τροχαία στην Αττική.

Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Αττική με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αναβάτες, ο ένας στην Αγία Παρασκευή και λίγο αργότερα ακόμη ένας στην Πέτρου Ράλλη.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα, λίγο μετά της 11 το πρωί, στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο άλλος αναβάτης εξέπνευσε.

Ελλάδα

Όσον αφορά το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε με όχημα επί της Λαυρίου, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να προσκρούσει σε άλλο αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

