Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

eurokinissi eurokinissi
Ο Προσωπικός Αριθμός αλλάζει για πάντα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων».

Περίπου δύο εβδομάδες απομένουν για τους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό, το νέο μοναδικό αναγνωριστικό που θα συνοδεύει κάθε Έλληνα σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο και, σε δεύτερο χρόνο, με τον ιδιωτικό τομέα.

Από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση του προσωπικού αριθμού θα τον λαμβάνουν αυτόματα, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ταυτότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Έρχονται αλλαγές ενόψει ΔΕΘ

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Έρχονται αλλαγές ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία

Ο νέος αριθμός ήδη αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, τόσο στην πίσω πλευρά τους όσο και στην ψηφιακή εφαρμογή gov.gr wallet, επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητά του ως βασικό στοιχείο ταυτοποίησης σε ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο και, σύντομα, με τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς θα εκδώσετε τον προσωπικό αριθμό

Η έκδοση γίνεται μέσω της πλατφόρμας myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ τους.

Το τρίτο στοιχείο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητα του αριθμού. Η δομή του περιλαμβάνει συνολικά 12 ψηφία.

Ο αριθμός είναι μόνιμος και αμετάβλητος, διατηρώντας την ισχύ του ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλο στοιχείο μητρώου.

Η διαδικασία απαιτεί είσοδο με κωδικούς Taxisnet και καταχωρημένο αριθμό κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Βήματα για την έκδοση

  • Είσοδος στην εφαρμογή myInfo με κωδικούς Taxisnet.
  • Διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP.
  • Επιβεβαίωση των στοιχείων και υποβολή αιτήματος διόρθωσης, εάν απαιτείται.
  • Αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Ειδικές περιπτώσεις και προθεσμίες

Τα ανήλικα τέκνα αποκτούν τον αριθμό μέσω γονέα ή κηδεμόνα.

Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, μπορούν να τον αποκτήσουν με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικά ή προξενικά καταστήματα.

Από 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαιρέσεις μόνο για περιπτώσεις καθυστερήσεων χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Προσωπικός αριθμός: Πότε θα δοθεί αυτόματα σε όλους, αντικαθίστανται αριθμός ταυτότητας και ΑΜΚΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε θα δοθεί αυτόματα σε όλους, αντικαθίστανται αριθμός ταυτότητας και ΑΜΚΑ

Ελλάδα
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Ελλάδα
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν μόνοι τους έως 5 Σεπτεμβρίου

Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν μόνοι τους έως 5 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα
ΣτΕ: Κερδίζει το «στοίχημα» της ταχύτερης Δικαιοσύνης – Αισθητή μείωση στον χρόνο έκδοσης αποφάσεων

ΣτΕ: Κερδίζει το «στοίχημα» της ταχύτερης Δικαιοσύνης – Αισθητή μείωση στον χρόνο έκδοσης αποφάσεων

Ελλάδα

NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

ienergeia.gr
Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

healthstat.gr
Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

ienergeia.gr
Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

healthstat.gr
Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

ienergeia.gr