Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

Ο Προσωπικός Αριθμός αλλάζει για πάντα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων».

Περίπου δύο εβδομάδες απομένουν για τους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό, το νέο μοναδικό αναγνωριστικό που θα συνοδεύει κάθε Έλληνα σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο και, σε δεύτερο χρόνο, με τον ιδιωτικό τομέα.

Από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση του προσωπικού αριθμού θα τον λαμβάνουν αυτόματα, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ταυτότητας.

Ο νέος αριθμός ήδη αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, τόσο στην πίσω πλευρά τους όσο και στην ψηφιακή εφαρμογή gov.gr wallet, επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητά του ως βασικό στοιχείο ταυτοποίησης σε ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο και, σύντομα, με τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς θα εκδώσετε τον προσωπικό αριθμό

Η έκδοση γίνεται μέσω της πλατφόρμας myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ τους.

Το τρίτο στοιχείο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητα του αριθμού. Η δομή του περιλαμβάνει συνολικά 12 ψηφία.

Ο αριθμός είναι μόνιμος και αμετάβλητος, διατηρώντας την ισχύ του ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλο στοιχείο μητρώου.

Η διαδικασία απαιτεί είσοδο με κωδικούς Taxisnet και καταχωρημένο αριθμό κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Βήματα για την έκδοση

Είσοδος στην εφαρμογή myInfo με κωδικούς Taxisnet.

Διπλή ταυτοποίηση μέσω OTP.

Επιβεβαίωση των στοιχείων και υποβολή αιτήματος διόρθωσης, εάν απαιτείται.

Αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Ειδικές περιπτώσεις και προθεσμίες

Τα ανήλικα τέκνα αποκτούν τον αριθμό μέσω γονέα ή κηδεμόνα.

Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, μπορούν να τον αποκτήσουν με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικά ή προξενικά καταστήματα.

Από 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαιρέσεις μόνο για περιπτώσεις καθυστερήσεων χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.