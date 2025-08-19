Χίος: Άγρια επίθεση 33χρονου στην πρώην σύντροφό του - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 33χρονος στη Χίο.

Άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του έκανε ένας 33χρονος άνδρας στη Χίο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά, προκαλώντας της κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ο 33χρονος- που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας- επιτέθηκε στην περίπου 30 ετών πρώην σύντροφό του, έπειτα από διαπληκτισμό, στο χωριό Πυργί. Την τραυμάτισε στο κεφάλι και τη θωρακική χώρα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και περί όπλων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, σιδερογροθιά, δίκαννο και καραμπίνα.