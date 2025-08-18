Games
Ελλάδα

Ελ. Βενιζέλος: Πώς συνελήφθη ο 37χρονος που κατάπιε 100 συσκευασίες κοκαΐνης

Ελ. Βενιζέλος: Πώς συνελήφθη ο 37χρονος που κατάπιε 100 συσκευασίες κοκαΐνης Φωτογραφία: ΕΛΑΣ
Μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που εισάγει κοκαΐνη στην Ελλάδα.

Εκατό αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης είχε καταπιεί ο 37χρονος που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο συλληφθείς θεωρείται μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κοκαΐνης στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών οδών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών, «κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και ανάλυσης προφίλ εντοπίσθηκε ο 37χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 37χρονος αλλοδαπός «είχε προβεί στην κατάποση 100 αυτοσχέδιων ωοειδών συσκευασιών, αεροστεγώς περιτυλιγμένες με νάιλον ταινία, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1.120 γραμμαρίων».

Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε «αφού ο κατηγορούμενος την απέβαλε σταδιακά με φυσικό τρόπο», σημειώνει ακόμα η Αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και 700 ευρώ.

