Φωτιά στην Πάτρα: Μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου ο 21χρονος που συνελήφθη επίσης για εμπρησμό

Φωτιά στην Πάτρα: Μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου ο 21χρονος που συνελήφθη επίσης για εμπρησμό Φωτογραφία: Στην ανακρίτρια ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό (EUROKINISSI)
Ο 21χρονος συνελήφθη σήμερα στην Πάτρα, τι λένε οι δικηγόροι.

Μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου ήταν ο 21χρονος που συνελήφθη σήμερα, Δευτέρα, στην Πάτρα, κατηγορούμενος επίσης για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο 21χρονος έχει γερμανική υπηκοότητα, αλλά μένει στην Ελλάδα. Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Έτσι, συνελήφθη και εκείνος όταν εμφανίστηκε σήμερα προκειμένου να καταθέσει υπέρ του 25χρονου- ο οποίος απολογούνταν για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη νέα σύλληψη

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».

Τι λένε οι δικηγόροι των δύο συλληφθέντων

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του 25χρονου, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς- που εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο- εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη σύλληψη.

Η σύλληψη του 21χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει, αναφέρουν οι δικηγόροι.

Ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη», επισημαίνουν. Αντιθέτως, συνεχίζουν οι δικηγόροι «η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Τέλος, υπογραμμίζουν ότι «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».

