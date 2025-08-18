Games
Τζόκερ: Έμπνευση... εκατομμυρίων είχε ο ένας υπερτυχερός - Το σύστημα που επέλεξε ο 2ος νικητής

Τζόκερ: Έμπνευση... εκατομμυρίων είχε ο ένας υπερτυχερός - Το σύστημα που επέλεξε ο 2ος νικητής
Ο δεύτερος υπερτυχερός της χθεσινής ιστορικής κλήρωσης του Τζόκερ δεν κέρδισε μόνο το ασύλληπτο ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ. Το σύστημα που του άλλαξε τη ζωή.

Είναι πλέον γεγονός. Το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε και το βράδυ της Κυριακής, 17 Αυγούστου, 2025, πέρασε στην ιστορία. Δύο υπερτυχεροί παίκτες έγιναν χτες πολυεκατομμυριούχοι, καθώς μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ, βρίσκοντας τον σωστό συνδυασμό των 5+1 αριθμών που ανέδειξε η κληρωτίδα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά του παιχνιδιού, το οποίο συγκεντρώθηκε έπειτα από 45 διαδοχικά τζακ ποτ.

Τα «χρυσά» δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Νικητής με 6 ευρώ και έμπνευση...εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, το δελτίο που κατατέθηκε στο Παλαιό Φάληρο είχε συμπληρωμένες 6 στήλες και κόστισε μόλις 6 ευρώ, με τους αριθμούς να αποτελούν προσωπική έμπνευση του παίκτη.

«Οι χθεσινοί υπερτυχεροί του ΤΖΟΚΕΡ κέρδισαν ένα έπαθλο ρεκόρ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ, από το να βρεθεί στο κατάστημά του νικητής ενός τέτοιου μυθικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο νικητής έγραψε ιστορία στο ΤΖΟΚΕΡ και μαζί του, στις χρυσές σελίδες του παιχνιδιού, γράφτηκε και το κατάστημά μας. Είμαι σίγουρη πως όλη η περιοχή θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό», τονίζει η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλκυόνης 79 & Αίαντος 31, στο Παλαιό Φάληρο.

gynaika383_4572e.jpeg

Η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, όπου αναδείχθηκε ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς.

Αυτή είναι, μάλιστα, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία που σημειώνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα όπως προσθέτει η κ. Μαρκουλάκη: «Πριν 10 χρόνια, το κατάστημά μας είχε αναδείξει έναν ακόμα μεγάλο τυχερό στο ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος είχε κερδίσει 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτό που συνέβη χτες, όμως, ήταν εξωπραγματικό. Με 6 ευρώ, ο υπερτυχερός κέρδισε πάνω από 14,4 εκατ. ευρώ. Μακάρι να συνεχίσουμε να μοιράζουμε χαμόγελα σε πελάτες μας και τα επόμενα χρόνια».

Το σύστημα της ζωής του

Ο δεύτερος υπερτυχερός που είχε καταθέσει το δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα που τελικά του άλλαξε τη ζωή. Μάλιστα, εκτός από το ασύλληπτο ποσό που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία, σημείωσε και 2 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας επιπλέον 100.000 ευρώ για την κάθε μία.

«Όταν μάθαμε ότι ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς στο μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του ΤΖΟΚΕΡ βρέθηκε στο κατάστημά μας δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Επέλεξε ένα πλήρες σύστημα και αποδείχθηκε το σύστημα...της ζωής του. Μάλιστα, εκτός από το τεράστιο έπαθλο που κέρδισε, ήταν διπλά τυχερός, αφού είχε και δύο τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία. Χαιρόμαστε αφάνταστα που κάποιος πελάτης μας θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του και του ευχόμαστε να τα χαρεί όπως επιθυμεί και να είναι πάντα τυχερός» δήλωσε ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Γρέγου 10 στο Μαρκόπουλο.

andras38_393b7.jpeg

Ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, όπου αναδείχθηκε ο δεύτερος υπερτυχερός.

9 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία

Εκτός από τους 2 μεγάλους νικητές, όμως, η χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε συνολικά 9 επιτυχίες και στη δεύτερη κατηγορία, με την κάθε μία να κερδίζει από 100.000 ευρώ. Τα τυχερά 5άρια βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο και Χανιά.

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

