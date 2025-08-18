Games
Προσωπικός αριθμός: Πότε θα δοθεί αυτόματα σε όλους, αντικαθίστανται αριθμός ταυτότητας και ΑΜΚΑ

Ο προσωπικός αριθμός είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται. Τι πρέπει να ξέρετε.

Ο προσωπικός αριθμός έχει μπει και επίσημα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο προσωπικός αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

Σταδιακά θα αντικαταστήσει αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ και άλλων αριθμών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και στις συναλλαγές μας με το Δημόσιο.

Μέσα από το myinfo.gov.gr (μπορούν να κατευθυνθούν και μέσω του pa.gov.gr), οι πολίτες θα μπορούν να τον εκδώσουν μόνοι τους και όσοι δεν το κάνουν, θα τους αποδοθεί αυτόματα από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Ήδη, μέσα στην πρώτη ώρα λειτουργίας, 21.000 πολίτες είχαν προχωρήσει στην έκδοση του Προσωπικού τους Αριθμού.

Οι πολίτες για την έκδοση του Π.Α. ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Eισέρχονται στην εφαρμογή myinfo με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr).
  • Μέσω της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.
  • Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.
  • Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.
  • Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.».
