Τζόκερ 17/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 28,8 εκατ. ευρώ

Η mega κλήρωση του τζόκερ έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το τεράστιο ποσό των 28,8 εκατ. ευρώ κλήρωσε το τζόκερ και οι «χρυσοί» αριθμοί που κερδίζουν είναι 5, 15, 17, 24 και 32. Τζόκερ ο αριθμός 20.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε δύο χρυσούς νικητές, ενώ 9 ακόμη δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στο τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Τέλος σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά το μεγάλο νικητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.