Ψηφιακή καταγραφή ζημιών και επιτάχυνση αυτοψιών στην Αχαΐα

Ψηφιακή καταγραφή ζημιών και επιτάχυνση αυτοψιών στην Αχαΐα Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι μηχανικοί των κλιμακίων χρησιμοποιούν ειδικά tablets.

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αχαΐα, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Οι μηχανικοί των κλιμακίων χρησιμοποιούν ειδικά tablets και καταχωρούν τα δεδομένα των αυτοψιών σε online γεωχωρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, ολοκληρώνουν τις αυτοψίες με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς το σύστημα επιτρέπει την άμεση προς τον χρήστη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων εγγράφων με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών και ψηφιακής υπογραφής.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κάτω Αχαΐα κάηκαν 9.220 στρέμματα, αριθμός που ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Τι έδειξαν οι αυτοψίες στην Αχαΐα

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από αυτοψίες που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ώρες, καταγράφηκαν τα εξής:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αλισσού: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

Δήμος Πατρέων

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων: 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Θεριανού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων: 2 «πράσινα», 6 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 9 κτίρια)

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται. Ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και όλους τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της περιοχής και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης».

