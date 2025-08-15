Games
Ρέθυμνο: Σύλληψη 53χρονου για εγκλήματα και παραβάσεις που αφορούν σε όπλα

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Ένας 53χρονος ημεδαπός συνελήφθη χθες, κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις που αφορούν σε όπλα, στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και αφορά σε 53χρονο ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, όταν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών, διαπίστωσαν πως ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών.

Παράλληλα ο ίδιος διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

