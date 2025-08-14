Η Πολιτική Προστασία ανάρτησε στοιχεία για τις φωτιές των τελευταίων ημερών

Οι «ακραίες συνθήκες», «η ενισχυμένη προστασία», και η στήριξη στους πληγένετες ανάμεσα στα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές.

Με μία ανάρτηση στα social media η Πολιτική Προστασία ενημερώνει για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Στην ανάρτηση αναφέρονται μεταξύ άλλων οι «ακραίες συνθήκες», «η ενισχυμένη προστασία», η «πρόληψη στο επίκεντρο», η «μηδενική ανοχή στους εμπρηστές» και το γεγονός ότι η «Μεσόγειος είναι σε πύρινο κλοιό».

Παράλληλα με γραφήματα απεικονίζει τη «στήριξη στους πληγέντες» αλλά και «τα γεγονότα απέναντι στα fake news».

