Φωτιά στη Χίο: «Ήχησε» ξανά το 112 για εκκένωση περιοχών

Νέα μηνύματα από το 112 λόγω φωτιάς στη Χίο.

Το 112 ήχησε ξανά στη Χίο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, λόγω φωτιάς στο νησί και δόθηκε οδηγία στους πολίτες να εγκαταλείψουν δύο περιοχές.

Με μήνυμα, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα και στα Καμπιά κλήθηκαν να απομακρυνθούν, στην πρώτη περίπτωση προς Κέραμο και στη δεύτερη προς Καρδάμυλα.

Τα μηνύματα του 112

{https://x.com/112Greece/status/1956043587784757689}

{https://x.com/112Greece/status/1956048091972276674}

Μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική δεν έχει σαφή εικόνα αν πρόκειται για νέα εστία φωτιάς ή αναζωπύρωση της πυρκαγιάς των προηγούμενων ημερών.

Σήμερα, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή Φυτά της βόρειας Χίου. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα.