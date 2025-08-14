Μήπως ο κόσμος απαρνιέται πια ξαπλώστες και οργανωμένες παραλίες;

Ψυγειάκι παραλίας, ομπρέλα και ξαπλώστρα στο χέρι η νέα τάση καθώς τουρίστες και παραθεριστές φαίνεται πως δεν επιλέγουν πια οργανωμένες παραλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο κόσμος φαίνεται πως γυρνά την πλάτη στις ξαπλώστρες και τις οργανωμένες παραλίες και ο λόγος είναι το υψηλό κόστος και όχι μόνο.

Η γενικότερη ευαισθητοποίηση ξεκίνησε το 2023 με το «Κίνημα της Πετσέτας» και το σύνθημα «Σώστε τις παραλίες». Τότε οι ντόπιοι σε νησιά κυρίως των Κυκλάδων διαμαρτύρονταν κατά των αναρίθμητων παράνομων και ημιπαράνομων beach bars, τα οποία είχαν κλείσει κάθε σπιθαμή παραλίας και άμμου με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες τους. Με το αζημίωτο φυσικά.

Και το ποσό δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο. Πλέον, όμως οι οργανωμένες παραλίες και η ενοικίαση ξαπλώστρας και ομπρέλας έχουν γίνει «είδος πολυτελείας», όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τουρίστες.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το Parallaximag.gr «στην Αθήνα, δύο ξαπλώστρες κάτω από τη σκιά ομπρέλας, αγγίζουν τα 100 ευρώ τις καθημερινές και τα 140 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, στην περιοχή της Γλυφάδας. Στο Καβούρι, οι τιμές φτάνουν μέχρι και τα 320 ευρώ, ενώ στη Βουλιαγμένη τις καθημερινές κοστίζουν από 150 μέχρι 175 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα φτάνουν ακόμα και τα 215 ευρώ.

»Στη Χαλκιδική, μερικά beach bars δεν χρεώνουν τις ξαπλώστρες όμως ζητούν ελάχιστη κατανάλωση ανά άτομο η οποία ξεκινά από 5 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 20 ευρώ. Στις οργανωμένες παραλίες όπου κοστολογείται η ξαπλώστρα, η τιμή της ξεκινά από 15 και φτάνει μέχρι και τα 100 ευρώ».

Οι τιμές στα νησιά, ειδικά των Κυκλάδων, για κάτι αντίστοιχο είναι απλά απλησίαστες.

Αλλαγές και σε Ιταλία και Ισπανία

Όμως το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και την Ιταλία. Η φετινή καλοκαιρινή σεζόν ξεκίνησε με αισθητή μείωση στους τουρίστες ενώ στις δύο κύριες ακτές της χώρας καταγράφηκε πτώση της τάξης του 15% έως 25% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.Ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος της Assobalneari Italia, μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, είπε πως «ακόμα και με δύο μισθούς, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά μέχρι το τέλος του μήνα» και πρόσθεσε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, τα πρώτα έξοδα που κόβονται είναι εκείνα που αφορούν την ψυχαγωγία και τις διακοπές».

Το κόστος ενοικίασης ξαπλώστρας κατά μέσο όρο, κοστίζει 17% περισσότερο από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια. Στις παραλίες της περιφέρειας Λάτιο, για παράδειγμα, δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα ξεκινούν από 30 ευρώ ενώ στην Καλλίπολη της Απουλίας φτάνει τα 90 ευρώ, αντίστοιχα.

Άδειες είναι οι ξαπλώστρες όμως και στις παραλίες της Μαγιόρκα. Η Καταλονία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κύμα υπερτουρισμού, οι κάτοικοι κινητοποιούνται για να ξαναπάρουν τον έλεγχο των παραλιών τους και διαμαρτύρονται κατά της υπερβολικής τουριστικής ανάπτυξης.

Η Ένωση Παραχωρήσεων Προσωρινών Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων στον Θαλάσσιο-Χερσαίο Δημόσιο Τομέα της Μαγιόρκα (ADOPUMA) έκανε αρνητική εκτίμηση της τουριστικής περιόδου μέχρι στιγμής, προειδοποιώντας για μείωση των εσόδων κατά 20% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης, Onofre Fornés, η τάση είναι αρνητική από την αρχή της σεζόν. «Τα μειωμένα έσοδα, τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και η υποτονική ζήτηση για βασικές υπηρεσίες, όπως οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, έχουν επηρεάσει τον κύκλο εργασιών, για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Playa de Muro και το Can Picafort».

Σημείωσε πως ότι οι τουρίστες στην παραλία, οι οποίοι είναι οι τακτικοί καταναλωτές των beach bar, αυτοί που κυρίως, νοικιάζουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, τείνουν να είναι μέσοι καταναλωτές, οπότε η σημαντική αύξηση των τιμών των ξενοδοχείων και των αεροπορικών εισιτηρίων περιόρισε τη δυνατότητά τους να αγοράζουν συμπληρωματικές υπηρεσίες. Υπογράμμισε ακόμα πως η κατάσταση επιδεινώθηκε από τα ανεύθυνα αρνητικά μηνύματα κατά του τουρισμού, τα οποία, κατά τη γνώμη του, βλάπτουν την αντίληψη που έχουν οι επισκέπτες για τον προορισμό και έχουν άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα του τομέα. Σύμφωνα με την ADOPUMA, αυτή την εποχή, η πληρότητα παρέμεινε κάτω από τα βέλτιστα επίπεδα. Η ένωση κάλεσε τις αρχές να λάβουν μέτρα για τον έλεγχο της αύξησης των τουριστικών τιμών, την αντιμετώπιση της τουρισμοφοβίας και τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των παραδοσιακών τουριστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του τομέα και η ποιότητα του προορισμού.

Με πληροφορίες του Parallaximag.gr