Πελετίδης: Στο 1 χλμ. από το κέντρο της Πάτρας η φωτιά, δεν αντιμετωπίστηκε σωστά

«Τα Canadair ήρθαν για λίγες ώρες, αλλά δυστυχώς εξαφανίστηκαν», δήλωσε ο δήμαρχος Πατρέων.

Στο ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας έχει φτάσει η φωτιά, προειδοποίησε ο δήμος της πόλης, Κώστας Πελετίδης, που τόνισε ότι η πυρκαγιά δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και υποτιμήθηκε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα εναέρια μέσα που επιχείρησαν εκεί.

«Είναι στο ένα χιλιόμετρο. Δεν είναι μακριά από το κέντρο της πόλης. Όπως είναι διαμορφωμένη η άνω πόλη και η προέκτασή της… είναι σε πολύ μικρή απόσταση», είπε ο δήμαρχος Πατρέων απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο απέχει η φωτιά από το κέντρο της πόλης, σε δηλώσεις που έκανε στο κέντρο ειδήσεων του OPEN.

Εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης ασθενών από το Καραμανδάνειο. Ο Κώστας Πελετίδης διευκρίνισε ότι πρόκειται για «μερική εκκένωση» και «ανάλογα με την εξέλιξη» θα κριθεί αν θα ολοκληρωθεί. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας του κινδύνου να πλησιάσει η φωτιά, η οποία δεν έχει φτάσει στο νοσοκομείο, σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Πατρέων τόνισε ότι επί δύο ημέρες δεν έχουν διατεθεί στην Πάτρα τα εναέρια μέσα που χρειάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Τα Canadair, τόνισε, βοήθησαν για λίγες ώρες και «δυστυχώς εξαφανίστηκαν», ενώ κατήγγειλε υποτίμηση του κινδύνου της φωτιάς, με συνέπεια αυτή να μην αντιμετωπιστεί σωστά.

«Το κύριο ζήτημά μας είναι ότι, δυστυχώς, για δύο μέρες δεν έχουμε τα μέσα, παρότι η κυβέρνηση λέει ότι μας τα έχει δώσει. Πέρα από αυτά τα δύο ελικόπτερα που πηγαινοέρχονται για να σβήσουν τη φωτιά στην πόλη μας, τα Canadair ήρθαν για λίγες ώρες, βοήθησαν αλλά δυστυχώς εξαφανιστήκαν. Και αυτό είχε ως συνέπεια, με την υποτίμηση που έκαναν για την πυρκαγιά που έχουμε στην πόλη μας, η εξέλιξή της ήταν... με μεγάλες εστίες, δε σβήνει και δημιουργήθηκε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το ζήτημα δεν θα το είχαμε», δήλωσε.

«Καίγεται μια πόλη επειδή δεν κατάλαβαν ή δεν έχουν τα μέσα»

«Εμείς φωνάζουμε, είμαστε σε κινητοποίηση και ασκούμε “πίεση” να γίνει κατανοητή η δυσκολία. Το αποτέλεσμα, δυστυχώς, επιβεβαιώνει την ανησυχία μας. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, βλέπουμε ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και αυτό έχει μεγάλες συνέπειες. Καίγεται μία πόλη και έχουμε μεγάλες συνέπειες για τους κατοίκους, γιατί οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ή δεν έχουν τα μέσα, όπως λένε, γιατί δεν τα προμηθευόμαστε», κατήγγειλε ο Κώστας Πελετίδης.

«Βλέπουμε πόσα μέσα είναι στον αέρα και δεν μπορείς να καλύπτεις όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς οι πόροι της χώρας μας δίνονται για άλλα πράγματα και όχι για να έχουμε τον εξοπλισμό και τα αεροπορικά μέσα για να μπορέσουμε να σβήσουμε τις φωτιές, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες και το κόστος- όφελος που έχουν στο μυαλό τους δεν κουμπώνει με το όφελος του λαού μας. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά η αποτελεσματικότητα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν είχαμε τα μέσα που χρειαζόμαστε», κατέληξε ο δήμαρχος Πατρέων.