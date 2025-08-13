Games
Έκλεισαν Ιόνια και παλιά Εθνική, χάος στους δρόμους

Έκλεισαν Ιόνια και παλιά Εθνική, χάος στους δρόμους
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των ημερών του Δεκαπενταύγουστου με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Χαοτική είναι η κατάσταση και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, καθώς από τις δύο το μεσημέρι έκλεισε η Ιόνια Οδός από την Φιλιππιάδα ως το Αβγό και λίγα λεπτά αργότερα έκλεισε και η Εθνική Ιωαννίνων- Άρτας.Ήπειρος διακοπές

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των ημερών του Δεκαπενταύγουστου με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Τα οχήματα που έρχονται από την Ιόνια με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα εκτρέπονται προς την Πρέβεζα ενώ από το Αβγό τα οχήματα είτε επιστρέφουν προς Ιωάννινα είτε κατευθύνονται προς Εγνατία με κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή για εκκένωση της Φιλιππιάδας τώρα - Σαρώνει τα προάστια στην Πάτρα η φωτιά

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

