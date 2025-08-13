Games
«Ρωτάγαμε αστυνομικούς τι να κάνουμε και μας έλεγαν "ό,τι θέλετε"» - «Μηδέν συντονισμός» ενώ καίγονταν χωριά στη Χίο

«Ρωτάγαμε αστυνομικούς τι να κάνουμε και μας έλεγαν &quot;ό,τι θέλετε&quot;» - «Μηδέν συντονισμός» ενώ καίγονταν χωριά στη Χίο Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI
Η συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου της Χίου που περικυκλώθηκε από τις φλόγες και δεν είχε βοήθεια από πουθενά.

Μια ολόκληρη νύχτα χωρίς νερό και ρεύμα και με τη φωτιά να σβήνει στη θάλασσα πέρασαν οι κάτοικοι της Βολισσού, στη Χίο, που έβλεπαν τα χωριά να καίγονται το ένα μετά το άλλο, ψάχνοντας απεγνωσμένα για βοήθεια, αλλά μάταια...

Συγκλονιστική είναι μαρτυρία κατοίκου στον ΣΚΑΪ.

«Η φωτιά πέρασε από χωριά, ήμασταν αβοήθητοι. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος να μας βοηθήσει. Πέταξαν δύο ελικόπτερα για λίγη ώρα και μετά τίποτα, πουθενά, κανένας...», είπε αρχικά ο Βασίλης Χορδάτος.

«Εγκλωβιστήκαμε στην παραλία, δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Ούτε η Αστυνομία ούτε το Λιμενικό ούτε η Πυροσβεστική. Εάν αυτό είναι το μάθημά μας από το Μάτι, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Πήγαμε να καούμε. Τα παιδιά μας τα είχαμε στη θάλασσα, ρωτάγαμε αστυνομικούς "τι να κάνουμε;" και μας έλεγαν "κάντε ό,τι θέλετε"», αναφέρει.

Και συνεχίζει: «Στον Μάναγρο, που έχει έναν ποτάμι, φώναξαν ένα γκρέιντερ για να τον ανοίξουν, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα, εγκλωβιστήκαμε εκεί πέρα. Ούτε γκρέιντερ ήρθε, πήραμε τα παιδιά στα χέρια και πήγαμε με τα πόδια. Μετά μας περικύκλωσε και από κει η φωτιά και καθόμασταν στη θάλασσα και περιμέναμε αν έφθανε πολύ κοντά και επικίνδυνα, να μπούμε μέσα στο νερό».

«Δεν πίστευα ότι θα το ζήσω αυτό: να καίγονται χωριά και να μην υπάρχει ούτε ελικόπτερο. Δύο ελικόπτερα ήρθαν για μία ώρα», λέει αγανακτισμένος ο κάτοικος.

«Άφησαν τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα», τόνισε.

