Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε άνδρα στην Αρτέμιδα

Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο με το ιδιωτικό του όχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αρτέμιδα Αττικής το πρωί της Τετάρτης όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό του όχημα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Το όχημα στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.