Απόκοσμη εικόνα από τη λίμνη Ζηρού, ανάμεσα στις φλόγες

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο καίει ανεξέλεγκτη κάνοντας στάχτη ό,τι βρεθεί στον δρόμο της.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και επεκτάθηκε σύντομα καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά ισχνές. Αρκετά σπίτια έχουν γίνει στάχτη, με τους οργισμένους κατοίκους τους να καταγγέλλουν με δάκρυα στα μάτια την αδράνεια των αρχών.

Συναγερμός έχει σημάνει και στις γύρω περιοχές με απανωτά μηνύματα του 112 που καλούν τους πολίτες σε Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και άλλες περιοχές είτε να εκκενώσουν είτε να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η φωτιά, μάλιστα, έχει περάσει στην λίμνη Ζηρού προκαλώντας καταστροφές σε ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους.

Η παρακάτω εικόνα είναι ενδεικτική των όσων συμβαίνουν…

Μεγάλη πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα από χθες στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού, έχοντας επεκταθεί σε μεγάλη ακτίνα που ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα και πλήττοντας χωριά τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άρτα.

H φωτιά έχει περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές και ορεινούς οικισμούς, ενώ πολλά χωριά εκκενώθηκαν μέσω μηνυμάτων 112, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς τη Φιλιππιάδα και άλλες ασφαλείς περιοχές.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι φλόγες πέρασαν κοντά σε μεγάλες κωμοπόλεις, ενώ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και φυσικό περιβάλλον

Από το πρωί επιχειρούν εναέρια μέσα, με ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού κοντά στις εστίες.

Περικυκλωμένη από πύρινα μέτωπα είναι η πόλη της Φιλιππιάδας

Κι αυτό αποτελεί στοιχείο της επίσημης ενημέρωσης στην οποία προχώρησε εκτάκτως νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το δεύτερο από Παντάνασσα αλλά υπάρχουν και διάσπαρτες εστίες που δημιουργούν ένα εφιαλτικό τοπίο.

Σήμερα έχουν διατεθεί και επιχειρούν πέντε αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Κινητοποίηση έγινε από την Περιφέρεια και τους Δήμους με μηχανήματα και υδροφόρες.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι μεγάλες, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Παντάνασσα και το Δρυόφυτο.